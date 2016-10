Da werden Erinnerungen wach, an den Ärger mit dem Bahnübergang in Horb-Talheim auf. Auf der Landstraße zwischen Bad-Niedernau und Obernau sichern zwei Männer mit einem Flatterband den Bahnübergang. Ist nun der nächste Übergang hier in der Region kaputt? Nein, Entwarnung: "Dort wird lediglich eine Inspektion durchgeführt", heißt es von Seiten der Bahn. Zweimal im Jahr werden diese Übergänge genaustens inspiziert und geschaut, ob alles so funktioniert wie es soll. "So lange am Übergang gearbeitet wird, muss er manuell gesichert werden", erklärt der Bahnsprecher. Dies geschehe selbst wenn die Schranke und die Ampelanlage, wie auf dem Foto zu sehen, funktionieren. Momentan werden alle Bahnübergänge auf der Strecke zwischen Tübingen und Horb überprüft. So ist es gut möglich, dass die Mitarbeiter mit dem Flatterband auch die kommenden Tage an der Bahnstrecke zu sehen sind. Foto: Eyckeler