Rottenburg Welche Botschaft steckt hinter den Arbeiten?

David Baur betreute die Klassen der Kernstadt, die sich in Workshops am Symposium beteiligten. Das "What the Käse" Boot wird bei einer nicht näher erläuterten Performance am Tag der Ausstellungseröffnung am Freitag, 23. September, im Rahmen des "Unser Neckar"-Kongresses eine Hauptrolle spielen. An diesem Tag findet ab 17 Uhr auch eine Einführung in die Neckarkunst-Projekte in der Zehntscheuer statt. Bis dahin wird auch CHC Geiselhart seinen Kampf mit sich selbst ausgekämpft haben, ob er nun die Blaufärbung einer seiner Wächter-Figuren, die auf dem stilisierten Katamaran sitzen, übertragen oder sein Werk doch so lassen soll wie es ist.

Bildhauer-Symposium nach 15 Jahren wieder in Rottenburg

Gestern Nachmittag befand er sich noch im künstlerischen Zwiespalt und wird es sicher solange bleiben, bis man ihm die Kreation wegnimmt, um sie an ihren zukünftigen Platz entlang des Rottenburger Neckarufers aufzustellen.

Thomas Diermann braucht sich darüber keine Gedanken mehr zu machen, denn seine Figur hing bereits am Haken des Kranwagens vom Bauhof, um sie Richtung Zehntscheuer zu schaffen.

Diermann, P. Ariane Ehinger, Hermann Grüneberg und Ebba Kaynak, die alle bei der Künstlerin Sibylle Blaumann in deren "Gästehaus am linken Ufer" wohnten, schickten ebenso wie Putze und Geiselhart, die beide derzeit auch in Horb stark vertreten sind, ihre "Boote" in die Regatta. Ab kommenden Samstag werden die meisten Arbeiten für rund ein halbes Jahr einen Platz am Neckarufer finden. Vielleicht können diese den Autofahrer, der gestern beim Vorbeifahren "das ist doch alles Müll" schrie, davon überzeugen, dass es Kunst ist und auf gar keinen Fall auf die Deponie sollte.

Für die Rottenburger Kulturszene ist dieses Holzbildhauer-Symposium das erste nach 15 Jahren, jedoch wieder einmal ein weiterer Farbklecks in der bunten Kunstlandschaft der Domstadt. Die Symbiose von Kulturverein, Stadt und Kunstschaffenden klappt zumindest hier hervorragend. "Das Thema Boot haben wir durch unsere unmittelbare Nähe zum Wasser, durch die archaische Formgebung und die politisch interessanten Aspekte sowohl in der Landes- als auch in der Weltpolitik gewählt", gab es als abschließende Information.