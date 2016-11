Rottenburg Vorfahrt nicht beachtet

Eine 19-Jährige befuhr mit ihrem Wagen gegen 6.45 Uhr die K 6940 von Mötzingen kommend. Beim Linksabbiegen auf die L 1361 in Richtung Ergenzingen übersah die junge Frau den von links kommenden Wagen eines 45-Jährigen. In der Einmündungsmitte kollidierten die beiden Fahrzeuge so stark, dass sich der Wagen des 45-Jährigen um 90 Grad drehte.

Der Wagen der jungen Fahrerin wurde nach rechts abgewiesen und prallte gegen den in Richtung Ergenzingen fahrenden Lkw eines 54-Jährigen. Der Lastwagen krachte mit seiner Front gegen die rechte Seite des Wagens der Frau und kam auf der Leitplanke zum Stehen. Das Auto der Frau drehte sich ebenfalls und kollidierte mit einem neben der Straße stehenden Baum.

Die beiden Pkw-Fahrer erlitten nach derzeitigem Ermittlungsstand lediglich leichte Verletzungen. Sie wollten sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.