Rottenburg Vier Tage Unterhaltung vom Feinsten

Hirrlingen. Stimmungsgeladene Musik am Freitag und Samstag sowie erstklassige Blasmusik ab Sonntag laden zu einem Besuch in die Eichenberggemeinde ein.

Die Party-Band "Dirndlknacker" eröffnet das Festgeschehen am Freitag, 2. September, mit der großen Dirndl- und Lederhosenparty. Die Gruppe ist mittlerweile zur Kultband aufgestiegen. Ihr breit gefächertes Repertoire reicht von Stimmungsmusik über Schlager bis zu aktuellen Pophits. Bei der Kleidung der Gäste dominiert das Dirndl und die Lederhose und es kann mit Maßkrügen zünftig angestoßen werden.

Am Samstag, 3. September, findet ab 16.30 Uhr ein Dämmerschoppen statt, an dem die Hirrlinger Musiker Schälripple anbieten. Zur Unterhaltung spielt der gastgebende Musikverein auf. Abends wird die Cover- und Rockband Rocket den Festgästen, nach dem großartigen Erfolg am letztjährigen Sommerfest, wieder so richtig einheizen. Der Rock-Sound und spektakuläre Showelemente versprechen ein Rock- und Hardrockerlebnis vom Feinsten.