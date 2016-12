Rottenburg Viele Erinnerungen an die eigene Kindheit

Janne Wagler gründete im Jahr 2013 als freischaffende Regisseurin das Theater Gobelin, welches sich derzeit auf Gastspielreise befindet. Regietätigkeit Waglers war etwa "Die schöne Helena" in Kooperation mit der Musikschule, "Jesus Christ Superstar" in der Festhalle in Kooperation mit der Rottenburger Opernschule oder die "Jüdin von Toledo", welche Ende Dezember auch in Rottenburg aufgeführt wird.

Bilder von Märchen bleiben im Kopf

Für das Sommertheater wählte Janne Wagler als Stoff Martin Walsers Märchen "Aschenputtel, Dornröschen und Schneewittchen". Gemeinsam mit ihren Theaterdarstellern erarbeitet Janne Wagler derzeit eine Theatertextfassung der drei Märchen. Spannend findet sie, dass auch die Kindheitserinnerungen an Märchen aus der gesamten Gruppe umgesetzt und auf die Bühne gebracht werden.