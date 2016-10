Rottenburg Viel Musik und deftige Genüsse

Los ging die Saukirbe am Samstag mit dem Fassanstich durch Oberbürgermeister Stephan Neher und den Ortsvorsteher Joachim Maul. Der Musikverein aus Horb-Altheim gestaltete den Fassanstich musikalisch, am Abend trat dann die Föhrenberger Blasmusik auf. Am Sonntag musizierten im Festzelt die Musikvereine Hagelloch, Mägerkingen und Weilstetten. Am Abend unterhielt der Musikverein Nehren. Höhepunkt war am gestrigen Sonntag die Verlosung einer schlachtreifen Sau sowie von Spanferkeln und Bier. Bei herbstlichen Temperauren war die Schlachtplatte hochwillkommen.