Rottenburg Verzweifelte Hilferufe

Rottenburg-Seebronn. Hilferufe aus einem Waldstück haben am Montagabend zu einem größeren Polizeieinsatz bei Seebronn geführt. Kurz nach 19.30 Uhr war eine Frau zusammen mit ihrer Tochter und dem Hund spazieren, als sie die Schreie einer Frau aus dem Gewann "Unterhau" in der Nähe der Lochenstraße hörten. Sofort rückten mehrere Streifenwagen und der Polizeihubschrauber an. Es wurde das etwa 200 auf 300 Meter große Waldstück durchsucht und die nähere Umgebung ergebnislos abgeflogen. Es konnten weder verdächtige Wahrnehmungen gemacht werden, noch hat sich bislang jemand bei der Polizei gemeldet. Gegen 21.30 Uhr wurden die Suchmaßnahmen eingestellt.