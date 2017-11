Rottenburg Verständnis für den Dialekt des Anderen

Am Ende der Reformationsdekade sei Rottenburg ein guter Platz für einen derartigen Abend, da es in Rottenburg Brüche gab. Im Jahr 1805 gründete sich die evangelische Kirchengemeinde Rottenburg, spätestens ab diesem Zeitpunkt mussten hier Katholiken und Protestanten lernen, miteinander umzugehen.

Die evangelische Kirche am Bischofssitz – dieses Experiment sei geglückt, so Professor Beck. Man wolle sich austauschen über das, was in den Kirchen in Bewegung ist und kommen könnte.

Zunächst stellte Beck die beiden Bischöfe vor, die in Tübingen und Wien studierten. Beide hätten an ihrer theologischen Fakultät promoviert, und beide waren nur kurz in einer Kirchengemeinde tätig: Bischof Gebhard Fürst in Stuttgart, Bischof July in Reutlingen-Betzingen. Danach wurde Fürst Leiter der Akademie der Diözese und July wurde Leiter des Diakoniewerkes Schwäbisch Hall.