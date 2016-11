Rottenburg Vermisster 76-Jähriger tot gefunden

aufgefunden worden.

Wie die Polizei berichtet, hatte der 76-jährige Kilchberger am Mittwoch kurz nach 16 Uhr noch in einem Hofladen in der Bahnhofstraße einkaufen wollen und war dort nicht angekommen. Die Angehörigen erstatteten nach erfolgloser Suche noch am Abend eine Vermisstenanzeige, woraufhin die Polizei

unverzüglich und im Laufe des gestrigen und heutigen Tages intensive

Fahndungs- und Suchmaßnahmen, bei denen auch Polizeihubschrauber und

Spürhunde zum Einsatz kamen, einleitete.

Am Freitagnachmittag wurde der Vermisste gegen 13.15 Uhr von einer

Spaziergängerin auf einer Baumwiese am Rande eines Waldgebietes in

der Nähe von Rottenburg-Dettingen, etwa 10 Kilometer von Kilchberg entfernt,

leblos aufgefunden. Nach den derzeitigen Ermittlungen der

Kriminalpolizei gibt es keinerlei Anhaltspunkte für ein

Fremdverschulden.