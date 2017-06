Rottenburg Verknappung: Obst kostet dieses Jahr mehr

Rottenburg-Eckenweiler. An den Stielen der roten Johannisbeeren hinter Helmut Däubles Haus in Eckenweiler hängen nur wenige Beeren. An manchem Zwetschgenbaum muss der Obstbauer die Früchte suchen. "Es ist ewig schad, dass fast nichts dran ist", sagt Däuble.

Besser sehen die Kirschenbäume aus, wo viele grüne Früchte an den Ästen hängen. Doch dabei wird es nicht bleiben – 20 bis 30 Prozent werfen die Bäume je nach Sorte ab, wie Däuble erklärt. Man spreche dann vom Röteln der Kirsche.

Der Frost im April hat den Pflanzen zugesetzt und viele Blütenstände zerstört. Nach einem Besuch im April führt Däuble nun noch einmal durch die Obstplantage – inzwischen kann er abschätzen, wie groß der Schaden wirklich ist. Unterm Strich rechnet Däuble damit, dieses Jahr nur 15 Prozent von dem zu ernten, was im vergangenen Jahr von seinen Bäumen und Sträuchern gepflückt werden konnte. "Es ist wirklich schlimm, ich kann mich nicht erinnern, dass es so ein starkes Frostjahr gegeben hat", sagte Däuble.