Rottenburg Vergeltungsaktionen und Bereitschaft zu Gewalt

Die Klagen blieben erfolglos, soweit es um ein Besitz- und Erwerbsverbot für erlaubnisfreie Waffen ging. Diesbezüglich blieb die Verfügung der Stadt unbeanstandet. Die Mitgliedschaft der Kläger beim Motorradclub rechtfertige im vorliegenden Fall die Prognose der waffenrechtlichen Unzuverlässigkeit. Nach dem Strukturbericht des Landeskriminalamts werde der betroffene Club deutschlandweit den "Outlaw Motorcycle Gangs" zugeordnet.

Diese Gangs zeichneten sich durch eine hierarchische Gliederung mit klaren Befehls- und Unterstellungsstrukturen aus. Um ihren Macht- und Gebietsanspruch, insbesondere gegenüber rivalisierenden Gruppierungen zu behaupten, führten diese und ihre Mitglieder "Straf- und Vergeltungsaktionen" durch. Zur Erhöhung der Durchschlagskraft würden regelmäßig Waffen eingesetzt.

Die Klagen der beiden Brüder hatten jedoch Erfolg, soweit es um ein Verbot für erlaubnispflichtige Waffen und Munition ging. Hier sah die Kammer ein präventives Waffenbesitzverbot für nicht geboten: Es bestehe keine Erwerbsabsicht. Die Kläger seien auch überhaupt nicht im Besitz der erforderlichen waffenrechtlichen Erlaubnisse. Die negative Zuverlässigkeitsprognose in den Bescheiden knüpfe nicht an waffenrechtliches Fehlverhalten an, sondern an die Mitgliedschaft im Motorradclub. Das genüge nicht den gesetzlichen Anforderungen, so das Gericht.

Die Berufung ist wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassen worden. Es sei klärungsbedürftig, ob die Unzuverlässigkeit nach dem Waffengesetz an sich ohne Hinzutreten weiterer waffenrechtlich relevanter Umstände die Untersagung des Besitzes erlaubnispflichtiger Waffen entsprechend dem Wortlaut der Vorschrift "gebietet".