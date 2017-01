Rottenburg Verankerung in der Gesellschaft

Seit zwei Jahren beschäftigt sich die Initiativgruppe "Politische Beteiligung für RottenburgerInnen mit Migrationsgeschichte" mit möglichen Beteiligungsformen. Ausgearbeitet haben sie einen Rat, bestehend aus zehn Vertretern mit Migrationshintergrund. Sie werden vom Verwaltungsausschuss gewählt und vom Gemeinderat ernannt. Ergänzt wird die Einrichtung durch fünf Gemeinderäte aus den Parteien, drei Vertretern von Institutionen wie der VHS und dem OB. Fünf Mal im Jahr stehen Sitzungen auf dem Programm. Hinzu kommen die Anträge, die im Gemeindrat gestellt werden können.

Qin Hu berichtet von ihren Erfahrungen

Von praktischen Erfahrungen berichtete Qin Hu. Für die Sprecherin des Tübinger Integrationsbeirats ist besonders die Kommunikation innerhalb des Gremiums zentral: "Da sitzen Menschen mit verschiedenen kulturellen Hintergründen am Tisch, da muss erst eine Gesprächskultur hergestellt werden." Denn, so führt sie weiter aus: "Die Vielfalt soll nicht unterdrückt werden, aber voran kommen möchte man trotzdem."

Positive Erfahrungen hat das Tübinger Vorbild mit Arbeitsgruppen gemacht. Die AGs arbeiten intensiv zu Themenschwerpunkten, etwa der Integration auf dem Arbeitsmarkt. Außerdem seien Veranstaltungen wie Klausuren oder Zukunftswerkstätten gewinnbringend. "Die wenigen Sitzungen im Jahr sind sonst viel zu kurz, um alles unterzubringen", berichtet Hu. Gleichzeitig weiß sie aber auch, dass nicht jedes wichtige Thema ähnlich umfassend behandelt werden kann.

Nach der Bedeutung hinter dem Begriff der Integration erkundigte sich eine Frau: "Bin ich integriert, wenn ich möglichst deutsch geworden bin?" Die Sichtweisen darauf gehen weit auseinander, so Ourania Kougioumtzidou, Integrationsbeauftragte der Stadt. Mit seiner eigenen Vorstellung müsse sich das neue Gremium anfangs beschäftigen, um eine Antwort auf die Frage geben zu können. So geschah dies auch zu Beginn in Tübingen. Eine erste Richtung gab OB Stephan Neher vor: "Für mich bedeutet Integration, dass ich in meiner neuen Umgebung ein Stück weit zuhause bin, ohne meine Wurzeln zu vergessen."

Damit dies gelingen kann, seien Toleranz, Respekt und ein friedliches Zusammenleben von Bedeutung, so die Vertreter der Initiativgruppe. "Eine Portion Selbstreflexion und -kritik, Mut, Idealismus und Ausdauer", gab Qin Hu den rund 30 Anwesenden mit auf den Weg. "Dann ist es eine tolle Arbeit."