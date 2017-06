Rottenburg VdK drängt auf Barrierefreiheit

Rottenburg-Ergenzingen. Der Vorsitzende Lothar Gugel konnte zur VdK-Versammlung 20 Mitglieder willkommen heißen. Man sei ein starker Verband, der überparteilich insbesondere die sozialen Interessen der Mitglieder vertrete, so der Vorsitzende in seinen einführenden Worten. Gugel erinnerte aber auch an das "Wir-Gefühl", das durch bestimmte gemeinsame Aktivitäten wie die monatlichen Kaffeenachmittage, Ausflüge oder Feste entstanden sei.

Kontakt mit Bundesbeauftragter

Der Vorstand habe sich verstärkt dem Thema Barrierfreiheit für behinderte Menschen gewidmet. Gugel erinnerte daran, dass man sich an die Behindertenbeauftragte des Bundes gewendet habe, dass sich der VdK-Kreisverband auch vor Ort am Ergenzinger Bahnhof umgesehen habe und dass in der VdK-Broschüre der Ergenzinger Bahnhof zum "behindertenfeindlichsten" Bahnhof Deutschlands deklariert worden sei. Die derzeitige Situation betreffend monierte Gugel: "Wenn der Bahnhof nun behindertengerecht gemacht, dafür aber der Fahrplan weiter ausgedünnt wird, nutzt das Ganze wenig."