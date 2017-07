Rottenburg Vatikan ist mit 177 Ländern verbunden

Kongregation kümmert sich um Selig- und Heiligsprechungen

Die beiden weiteren Sekretariate kümmern sich um die Belange von Wirtschaft und Kommunikation. Beide wurden erst vom jetzigen Papst eingerichtet. Unter den Sekretariaten stehen die sogenannten Kongregationen, neun Stück an der Zahl. Eines davon kümmert sich etwa um die Selig- und Heiligsprechungen. Drei eigene Gerichtshöfe gehören außerdem zum Vatikan.

Rund 200 Menschen arbeiten im Staatssekretariat, 2000 Mitarbeiter hat der Heilige Stuhl insgesamt. "Wenn man bedenkt, wie viele Personen allein im Außenministerium in Berlin arbeiten, geht der Vatikan sparsam mit seinem Personal um", zeigte sich Rauber überzeugt.

Dennoch wurde bei der Diskussionsrunde aus dem Publikum nach der "optimalen Organisation" gefragt. Der Wunsch nach einer höheren Kontrolle durch die Gläubigen wurde geäußert. Domkapitular Thomas Weißhaar sprach aber an dieser Stelle auch von einer Stärke der katholischen Weltkirche: "Einer hält den Laden zentral zusammen", lautete die Devise.

Neben dem "hohen Besuch", so Domkapitular Thomas Weißhaar, hatte die Kolpingsfamilie einen weiteren Grund zur Freude. Unter den Zuhörern befand sich auch Bertram Löffler. Der Rottenburger war Ende Mai von Bischof Gebhard Fürst zum Diakon geweiht worden. "Ich bin in der Kolpingsfamilie aufgewachsen, das hat mich geprägt", zeigte der frische Diakon seine Zugehörigkeit. So bekam er vom Vorstand eine weiße Stola mit einem goldenen Kreuz darauf geschenkt.