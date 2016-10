Rottenburg Umbau bringt viele Neuerungen

Die Grundsubstanz bleibt erhalten

Schon seit geraumer Zeit befasst sich der Kirchengemeinderat damit, das Gebäude zu sanieren. Auch die energetischen Belange, sofern diese realisierbar sind, sollen verbessert werden.

Erhalten bleibt auf jeden Fall die Grundsubstanz mit der Holzverschalung. Ansonsten wird es in der Kirche einige Veränderungen geben. Völlig neu wird der Eingangsbereich gegliedert, der ein Ort der Begegnung werden soll. Betritt man die Kirche, so blickt man auf der rechten Seite auf eine Mauer, hinter der sich eine Toilette und ein Raum zum Beichten befinden – den alten Beichtstuhl wird es nicht mehr geben. Die Pieta, die bislang ihren Platz etwas versteckt rechts hinter dem Eingangsbereich hatte, wird künftig links neben der Treppe zum Orgelaufgang zu finden sein.

Der Taufstein muss für die Marien-Stele weichen – zusammen mit der Pieta sorgen sie für zwei neue Andachtsorte in der Kirche. Der Taufstein wird in den ganz in weiß gestalteten Taufbereich gestellt. Weiter soll der Eingangsbereich zum Kirchenschiff transparent durch eine Glasfassade mit Spiegelstreifen abgeschlossen werden.

Im Zentrum der Umbaumaßnahmen steht der Mittelbereich, die Gemeindeinsel. Dort soll eine Art Terazzoboden verlegt werden. 20 Bänke sollen für die Gottesdienstbesucher aufgestellt werden. Dafür nimmt man die alten Kirchenbänke, die etwas gekürzt und weiß gestrichen werden. Mit einer neuen Beleuchtung soll sich die neue Gemeindeinsel hell und freundlich präsentieren. Dazu soll eine angenehme Beschallung entstehen. Eine neue Fußbodenheizung im Bereich der Gemeindeinsel und des Altarraums sowie eine zusätzliche Bankheizung sind ebenfalls geplant.

Erhalten bleiben die alten Beleuchtungskästen, die allerdings mit neuen stromsparenden Spots bestückt werden. Da die Gemeindeinsel kleiner ausfällt als bisher, können bei Bedarf noch zusätzlich 150 Stühle aufgestellt werden. Niedriger und zur Gemeinde hin vergrößert präsentiert sich künftig der Altarraum. Demnach soll der Pfarrer nicht auf einem Podest stehen und auch keine räumliche Distanz zu den Gottesdienstbesuchern haben. Nach der Sanierung kann die Heilig-Geist-Kirche für viele verschiedene Anlässe genutzt werden.

Im Frühjahr 2017 wird mit dem Umbau begonnen und rechtzeitig zum 50-jährigen Kirchenjubiläum im Herbst hofft man, die Baumaßnahmen abschließen zu können.