Rottenburg Timo Stahl sagt Ergenzingen Adieu

Etwas pragmatischer sah es Pfarrerin Els Dieterich aus Eckenweiler, die Stahls Verdienste um die beiden Kirchengemeinden Ergenzingen und Eckenweiler, aber auch seinen Einsatz im Distrikt der Stäblesgemeinden und des Kirchenbezirkes würdigte. "Wer los lässt, hat die Hände frei", meinte sie. Stahl habe über drei Jahre hinweg vieles festgehalten. Sie werde Stahl insbesondere auch als Person vermissen, so die Pfarrerin, deren Kirchengemeinderat Stahl den Abschied mit Eckenweiler Köstlichkeiten versüßte.

Von katholischer Seite waren Pfarrer Klaus Rennemann und die Gemeindereferentin Gudrun Heberle vertreten. Sie erinnerten an die schöne Zeit, vor allem aber auch an die ökumenischen Gottesdienste, die man zusammen gefeiert habe. Pfarrer Rennemann dazu: "Pastoral und ökumenisch passte es einfach zwischen uns." Und Gudrun Heberle hatte die Lacher auf ihrer Seite, als sie zu Stahl gewandt sagte: "Ich erinnere mich noch an eine Aufführung, in der ich ihre Frau gespielt habe." Da man im Schwarzwald ja gut wandern könne, vielleicht auch einmal von Dornstetten nach Ergenzingen, übergaben sie Pfarrer Stahl noch einen Pilgerstab, der an die gemeinsame Wanderung auf dem Jakobsweg erinnerte. Die Konfirmanden der Jahrgänge 2016/2017 leiteten mit einem vielfachen "Danke" dann über zum Kirchengemeinderat um dessen Vorsitzende Christine Tschur-Maczei.

Die Rätinnen und Räte brachten ihre Wertschätzung mit einem kollektiven Danke und einer Wegzehrung für die "Reise nach Dornstetten" zum Ausdruck. Abschließend bestand die Gelegenheit für jedermann, sich bei einem kleinen "Kirchkaffee" von Pfarrer Stahl zu verabschieden.

Eines ist mit dem Abgang von Pfarrer Timo Stahl sicher: Die Ergenzinger Protestanten werden künftig Abstriche machen müssen. Den Pfarrer im Ort gibt es zumindest vorübergehend wieder einmal nicht mehr. Ab sofort wird die Eckenweiler Pfarrerin Els Dieterich mit 25 Prozent ihres Auftrages Dienst in Ergenzingen tun. Sie ist für die Geschäftsführung und die seelsorgerische Arbeit im betreuten Wohnen zuständig. Während der Vakatur wird Dieterich auch die Ergenzinger Pfarrstelle vertreten. Die Pfarramtssekretärin Corina Mensch wird wie bisher zu den üblichen Sprechzeiten vor Ort sein.

Die Gottesdienste in der Christuskirche sollen mitunter von Prädikant/innen und Ruhestandspfarrer/innen übernommen werden. Für Bestattungen und Trauungen ist das evangeliche Pfarramt in Rottenburg (Telefon Nummer 07472/66 66) zuständig. Die Pfarrstelle Ergenzingen soll im Januar 2017 mit einem 50 Prozent-Auftrag ausgeschrieben werden. Bleibt für die Ergenzinger Protestanten nur zu hoffen, dass die von Bewerbern nicht gerade bevorzugte Fünfzig-Prozent-Stelle schnell wieder besetzt werden kann.