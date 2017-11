Rottenburg Theater hat den Erfolg gepachtet

Abend zu "Deutschland nach der Wahl"

Dazu gesellten sich Altpapiersammlungen, die Teilnahme an örtlichen Märkten, aber auch die erfolgreichen Aufführungen der Laienspielgruppe. Besonders heraus hoben Hofrichter und Nisch vor allem den Kolpinggedenktag, ein Benefizkonzert zugunsten des Schulgeldfinanzierungsprojektes für Ghana, eine besondere Maiandacht, das Kinderferienprogramm und den politischen Themenabend "Deutschland nach der Wahl".

Die Beiden schilderten aber auch, wie sie sich angesichts steigender Mitgliederzahlen die Zukunft der Kolpingsfamilie vorstellen. So will man neue geistliche Akzente, ein Projekt mit gesellschaftlichen Themenabenden und ein Weiteres "Kolpingzeit tut gut" in Angriff nehmen.

Einen zufriedenstellenden Kassenbericht gab Friedbert Baur zum Besten. Die Mehrausgaben begründete er mit einer namhaften Spende. Die Sprecher der Gruppen Frauen und Senioren, Frauentreff, offene Singles, Kolpingjugend, Familienkreis, DJK Sport und "Treffle" bestätigten dann die umfangreiche und anspruchsvolle Vereinsarbeit.

Die überaus erfolgreiche Theatergruppe, so deren Leiterin Erika Grammer, werde zu Jahresbeginn mit dem Schwank "So ein Cirkus" aufwarten.

Für die Entlastung der Vorstandschaft sorgte der stellvertretende Ortsvorsteher Rudi Schäfer, der feststellte, dass Ergenzingen mit vom Engagement der Kolpingfamilie lebe.

Lob gab es auch von Engelbert Kronenbitter aus Horb, der die Kolpingsfamilie eine starke Gemeinschaft nannte.

Bei den Wahlen wurde Friedbert Baur als Kassierer im Amt bestätigt, als neue Schriftführerin erhielt Silvia Neef das Vertrauen der Versammlung.