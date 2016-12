Rottenburg "The Noerds" spielen

Die sieben Musiker um Frontfrau "Noerdy Sue" spielen in klassischer Rockbesetzung, verstärkt durch das "Noerdy Shakers"-Gebläse. Mit rockigen Grooves und scharfen Bläser-Sounds übersetzen sie den Soul in die Neuzeit und sind unterwegs zwischen Soul, Rock und Reggae, heißt es in einer Pressemitteilung.

Weitere Informationen: www.the-noerds.de