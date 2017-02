Rottenburg Teufele an die Macht

Ein erschöpfter Horst Schuh traf am Rathaus ein. Er musste zuvor in Karlsruhe wichtigen Terminen nachgehen. Geduldig warteten die Hopfa-Teufele vor der Schloss-Scheuer.

Schuh "flüchtete" dann in sein Amtszimmer. Ein Ortschaftsrat stand ihm bei, indem er die Kasse an sich nahm. Die Teufele wurden langsam laut: "Mo ischd d’r Kerle"? Plötzlich ging ein Fenster auf, ein lachender Horst bemühte sich, energisch zu gucken: "Was isch da draußa für an Radau, i ka meine Auge et traun. Dia Hopfa-Teufele, dia Narrabrut isch scho wieder em Schlosshof ond tuat et guat. Dia nehmet net de kleine Fenger, sondern dia ganz Hand, ond frech ond rabiat sen se ao"!

Von Klaus hieß es dann: "Was ischd denn des scho wieder für a Gebruddel, aha, der Ortschaftsrat mitsamt dem Ortsvorsteher! Wissed ihr et, was heut für an Tag ischd? Ihr hendt nix mehr zu melden. Kommet ihr freiwillig?" Der Ortschaftsrat weigerte sich. Die Antwort: "Na denn, Hopfa-Teufele, macht euch bereit zum Rathaussturm, den Ortschaftsrat und seinen Boss, den schmeißed m’r jetzt aus dem Schloss."