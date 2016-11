Rottenburg Temperamentvoller Friseur erobert die Herzen im Sturm

Im Friseursalon Kurz geht es rund: Die beiden Ladeninhaber Werner und Margot Lang (Peter Kiefer und Heidrun Rauschenberger) gehen eine Woche lang in Urlaub und lassen Oma Kurz und die Töchter Judith (Kim Herm) und Lara (Elisa Küfer) allein zu Haus. Judith ist bereits Friseurgesellin und soll den Laden schmeißen, die Oma (Gudrun Stopper) sowie Schwesterherz Lara versorgen und nach dem rechten sehen.

Doch Oma Kurz traut der Lage nicht und stellt den Starfriseur Luigi, genannt "der Scheitel aus Mailand" ein. Dies auch, da im Laden derzeit Flaute herrscht. Matze Bäuerle etwa ist immer der erste Kunde und lässt sich nur "um die Ohren herum" schneiden und einen Zopf machen. Dafür legt er fünf Euro auf die Ladentheke und verschwindet zumeist. Auch Werners Schwester Simone staubt ihre Frisuren für lau ab – und sogar ohne Termin. Ansonsten dümpelt das Geschäft so vor sich hin, und als plötzlich der neue Frisörsalon "Scherenschnitt" eröffnet, ist der Laden wirklich in Gefahr. Doch Luigi aus Mailand entpuppt sich als wahre Rettung: Plötzlich wollen alle vom "Riga die Milano" frisiert werden, und Luigis Seitenscheitel wird bei Männern und Frauen große Mode. Luigi leiert dafür den männlichen Kunden 50 Euro aus der Tasche, den Frauen gar 90 Euro. Und alle bezahlen freiwillig, auch Werners Schwester Simone mit ihrer shoppingsüchtigen Freundin Christine Oberhauser (Melanie Edel).

Als der Laden so richtig brummt, kehren die Eltern aus dem Urlaub im Bayerischen Wald zurück – und staunen nur, was sich in ihrer Abwesenheit alles getan hat. Oma Kurz und die jüngste Tochter sind wohlauf, und im Laden geben sich die Kunden die Klinke in die Hand. Sie staunen nicht schlecht, und schließlich will auch Margot Lang von Luigi frisiert werden und trägt den Seitenscheitel. Auch Peter (Alexander Pfeffer) mit seiner Freundin Jutta (Stefanie Stopper) ist im siebten Himmel – auch wegen seiner neuen Freundin.