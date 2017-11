Rottenburg Teil einer uralten christlichen Kultur

Kostbarkeiten wie etwa ein Radkreuz aus alemannischer Zeit und Grabbeigaben wie Ketten oder Schmuck von unschätzbarem Wert sind in Vitrinen zu sehen. Eigens wurde eine Außenstelle des Diözesanmuseums eingerichtet.

Dessen Leiterin Melanie Prange betonte, dass das Diözesanmuseum künftig Führungen anbieten wird, zudem zeichnete sie verantwortlich, dass die Funde ansprechend präsentiert werden.

In einem Seitenraum sind die Funde aus der Zeit des frühen Mittelalters zu sehen. In einem anderen Raum sieht man die Funde aus der Barockzeit. Zudem kann man die Bischofsgrablege besuchen oder sich Mauerreste der Vorgängerkirchen ansehen. Medial aufbereitet, bekommt man so einen hervorragenden Überblick über die archäologische Arbeit und die Funde in der Unterkirche der Sülchenkirche.

Bischof Fürst nannte Sülchen einen Hotspot der Glaubensgeschichte. In Sülchen werde deutlich, was die christlichen Wurzeln seien und welches große geschichtliche und geistliche Erbe es zu verwalten gebe, um es in die Gegenwart hinein bezeugen zu können. Doch solle Sülchen nicht nur musealer Ort sein, sondern auch als Ort und Feier für Gottesdienste dienen. Zudem solle Sülchen ein Pilgerort werden – ein Ort, an dem Besucher Stärkung finden und Glauben an Gott suchen und finden können.

Man könne hier spüren, dass die Martinsdiözese Teil einer uralten christlichen Kultur sei. Nichtsdestotrotz lassen die Grabbeigaben quasi Tote lebendig werden. Gefunden wurden ein Rosenkranz, eine Speerspitze, eine Perlenkette oder eine Niete. Die schön verzierte Niete aus dem 7. Jahrhundert war im Jahr 2013 einer der ersten Funde unter der Sülchenkirche. 80 frühmittelalterliche Gräber konnten im Laufe der Ausgrabungen erfasst werden. Die Grabbeigaben erzählen von den Menschen, die verstorben sind, und deren Angehörigen.

Weitere Informationen: Das Sülchenmuseum und die Sülchenkirche sind regulär nur mit Führungen des Diözesanmuseums zu besuchen, auch die WTG bietet Führungen an.