46 Narrenzünfte und Fasnetsgruppen versetzten Wurmlingen am Fasnetssamstag in einen närrischen Ausnahmezustand. Mehrere Tausend Zuschauer säumten die Straßen während des rund eineinhalbstündigen Umzugs, den der Musikverein Wurmlingen und die Narrenzunft Wurmlinger Knöpfle anführten. Alle Fasnetsgruppen gaben ihr Bestes darin, die Straßen und Zuschauer mit Konfetti zu schmücken, Hexen machten ihre Scherze mit den Besuchern. Nach dem Umzug feierten die Narren die Wurmlinger Straßenfasnet. Am Abend ging es in der Uhlandhalle mit dem Zunftball weiter. Foto: Begemann