Rottenburg Tappeser will im Amt vorwärts schauen

Tappeser hat einen Großteil seines Lebens und seiner Karriere in der Region verbracht. Er ist in Bad Saulgau zur Schule gegangen, war in Sigmaringen bei der Bundeswehr und ab 1992 Sozialdezernent in Ravensburg, dann Oberbürgermeister in Rottenburg, wo er bis heute lebt – alles Städte im Regierungsbezirk Tübingen. Als Amtschef im Wissenschaftsministerium war er von 2008 bis 2011 in Stuttgart, bis er im Zuge der Abwahl von Schwarz-Gelb im Land selbst in den einstweiligen Ruhestand geschickt wurde. Damit müsse man als politischer Beamter rechnen, war der Tenor mehrerer Redner. Tappeser sagte zu den darauffolgenden Niederlagen bei Wahlen, zuletzt bei der Landtagswahl: "Niederlagen gehören dazu, es kommt aufs Aufstehen und Weitermachen an. Ungebrochene Biografien gibt es nicht." Er selbst ist nun ein Beispiel dafür.

Regierungspräsident soll den Menschen Landespolitik vermitteln

Freundschaftliche Worte und gute Ratschläge richtete der Vertreter der Landesregierung, Ministerialdirektor im Innenministerium, Julian Würtenberger (CDU), an Tappeser. Es sei Aufgabe des Regierungspräsidenten, sich unmittelbar mit den Menschen auseinanderzusetzen und ihnen die Landespolitik zu vermitteln. Er ermuntere Tappeser dazu, diese Aufgabe ernstzunehmen. "Der Schreibtisch kann es vertragen, wenn man ihn nicht jeden Tag mit den Ellenbogenschonern bearbeitet", sagte Würtenberger. Die Menschen bräuchten hingegen solchen personifizierten Kontakt zur Landespolitik. Er wünschte Tappeser unter anderem eine dicke Haut, Gelassenheit und "ordentlichen Kampfesmut" – damit komme man in jeder Situation wieder "mit der Nase über Wasser" und könne die nötigen Entscheidungen treffen.

Verbal auf die große Aufgabe vorbereitet, sagte Tappeser, dass er das Amt des Regierungspräsidenten für das "fast interessanteste Amt" hält, das die Regierung zu vergeben hat. Er wolle bei seiner Amtsführung an die Menschen in der Region denken und einfühlsam sein. Gleichzeitig sei ihm daran gelegen, auch Verständnis dafür zu schaffen, dass nicht alle Probleme von der Regierung oder den Behörden verursacht sind. "Vorwärtsschauen ist ganz wichtig", sagte er noch an die Belegschaft gewandt. "Gemeinsam schaffen wir das."

Tappeser war bereits am Dienstag von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in Stuttgart durch Überreichung einer Urkunde offiziell zum Regierungspräsidenten ernannt worden.