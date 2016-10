Rottenburg Tappeser im Amt angekommen

Rottenburg/Tübingen. Am Donnerstag wird es offiziell, doch seine Ernennungsurkunde erhält Klaus Tappeser (59) bereits heute – und zwar aus der Hand von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Tappesers Dienstbeginn im Regierungspräsidium in Tübingen ist dann am morgigen Mittwoch. Seine Berufung ins Amt hatte sich verzögert, weil sein Vorgänger Jörg Schmidt (SPD) nach der Regierungsübernahme von Grünen und CDU juristisch gegen die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand vorging. Bei der Feier am Donnerstag im Regierungspräsidium werden Regierungs-Vizepräsident Utz Remlinger, Ministerialdirektor Julian Würtenberger, der Personalratsvorsitzende Jakob Wahl und Klaus Tappeser sprechen.