Rottenburg Tanz der Blumenkinder

Rottenburg. Mit einem Meer von Sonnenblumen begrüßten 5000 Fans den schwäbischen Schlagerbarden Dieter Thomas Kuhn beim Sommer Open Air auf dem Eugen-Bolz-Platz. Viele der Fans waren in bunten Schlaghosen, Plateauschuhen oder in Blumenprints zum Konzert von Kuhn gekommen. Der Look der 1970er-Jahre ist Kult bei Konzerten des Schlagerkönigs, der selbst sagte, er sei "im Auftrag der Liebe" gekommen.

So freute es ihn auch unbändig, dass begeisterte weibliche Fans ihre BHs auf die Bühne warfen, mit zwei Frauen aus dem Publikum tanzte er sogar. Sein breit gefächertes Repertoire reicht von Peter-Alexander-Schnulzen über Hits von Udo Jürgens oder Jürgen Drews. "Sag mir Quando, sag mir wann" röhrte er gleich zu Beginn ins goldene Mikro, und auch "Griechischer Wein" durfte zu Beginn nicht fehlen. Es folgten in lockerer Folge "Die kleine Kneipe in unserer Straße", "Ich war noch niemals in New York" und Reinhard Meys Fliegerhymne "Über den Wolken".

Ein prominenter Gast beim Konzert mit Dieter Thomas Kuhn war etwa Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer, der zum Fenster aus dem Hotel Martinshof rauslugte, wo der Backstagebereich der Künstler war. Palmer ließ es sich nicht nehmen, auch ein Foto von der Menge zu machen, die vor der Bühne auf ihr Idol wartete.