Rottenburg Sündenbock hat keinen leichten Stand

Im Foyer wurden die großen und kleinen Narren von Schulleiterin Isabelle Vogt, die sich als "Circus Dompteuse" entpuppte, erwartet. Diese hieß alle mit freudigen Worten willkommen und erinnerte daran, dass die Schule in mancherlei Hinsicht einem Zirkus gleiche.

Man habe für all die vielen kleinen und größeren Missetaten, die an der Schule passiert seien, einen Sündenbock gefunden. In diesem Fall war es einer aus Gummi, der für alles gerade stehen musste.

Zunftmeisterin Gabi Schall erhielt dazu einen Teppichklopfer und wurde von der Rektorin aufgefordert, dem Sündenbock mächtig einzuheizen: "Du Narr mit deinem Klatscher, gib ihm einen Patscher. Du kennt ja kein Erbarmen, mit dem Bock dem Armen", hieß es dann an die zehn Mal und Gabi Schall tat, wie ihr geheißen. Dann durften auch noch die Kinder den "Sündenbock" züchtigen, bevor sich die Narren einem Imbiss widmen durften. Für die Kinder ging es mit einem kleinen Programm weiter.

Der Narrentross zog weiter in die Grundschule, wo Schulleiterin Corina Schulakovsky, die sich ebenfalls verkleidet hatte, in wohlgereimten Versen Willkommensgrüße entbot und letztlich bereitwillig den Schlüssel an die Narren übergab.

Auch die Kindergärten durften sich eines Narrenbesuches erfreuen, bevor es das närrische Auditorium um Gabi Schall zum Rathaus zog, wo Ortsvorsteher Reinhold Baur der Narrengewalt Tribut zollte und seine Herrschaft abtreten musste. Nach der viereinhalbstündigen Prozedur waren die Narren mit sich selbst zufrieden, und die aktuelle Situation Rottenbugs betreffend meinte Zunftvize Alexander Nisch: "Bei uns läuft das alles – sogar ohne Bürgergeld".