Rottenburg Streng geheim: Übung ist nur im kleinen Kreis bekannt

Im Oktober folgte die Hauptübung im Dorfhaus, hier war auch die Drehleiter im Einsatz. Zudem übte da auch das DRK Ergenzingen mit. Hier wurde im Übungsszenario angenommen, dass der zweite Rettungsweg nicht mehr funktioniert und einige Kinder mit der Drehleiter gerettet werden müssen. Dahlhaus ging auf die engen Platzverhältnisse beim Dorfhaus ein und betonte, dass dies bei der Übung aufgefallen sei. Nach 45 Minuten konnte "Feuer aus" gemeldet werden.

Auch die Kameradschaft kam nicht zu kurz. Hier gab es Kappenabende, Wanderungen und das Zweibelberdenfest in Wolfenhausen wurde gemeinsam besucht. "Kameradschaft ist die Grundlage für das Ehrenamt der Feuerwehr", betonte Dahlhaus. Im kommenden Jahr werden die Kameraden am Kreisfeuerwehrtag in Mössingen teilnehmen.

Auch Schriftführer Timo Rudolf ließ das Einsatzjahr Revue passieren. Er lobte die starke Jugendwehr. Sascha Hess konnte aus der Jugendwehr in die Aktive Wehr wechseln.

Reinhard Hämmerling wurde für 40 Jahre Feuerwehr geehrt werden. Er wurde zudem zum Oberbrandmeister ernannt. Martin Meinert und Daniel Semmelmann wurden zu Oberfeuerwehrmännern ernannt, Josef Wilhelm wurde zum Hauptfeuerwehrmann befördert.

Neue Feuerwehrmänner sind Marcel Springer, Christian Teufel, Timo Zatti, Timo Rudolf und Philipp Wagner. Ortsvorsteherin Carmen Hess dankte der Feuerwehr für die geleistete Arbeit. So wird die Feuerwehr nun helfen, die Christbaumbeleuchtung zu installieren.