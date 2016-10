Rottenburg "Sternchenkinder" bereits im Haus

Rottenburg-Ergenzingen. Derzeit wird noch an der Außenanlage kräftig Hand angelegt. Was sich an und in dem Gebäude innerhalb eines halben Jahres getan hat, kann sich sehen lassen. Für rund 883 000 Euro wurde das ehemalige Schwesternhaus energetisch saniert, bekam ein neues Dach, einen grau-roten Anstrich und neue Fenster. Die Haustechnik betreffend wurden die Trinkwasserleitungen ausgetauscht, die Elektroanlage erneuert und eine Solartherme eingebaut. Zudem waren Eingriffe in die Baustruktur notwendig, damit gute Raumzuschnitte geschaffen werden konnten.

Das Gebäude wird künftig zweigeschossig mit je einer Kindergruppe genutzt.

Die Leitung liegt bei Lara Radtke