Rottenburg Stelldichein regionaler CDU-Größen

Auch SPDler lauschten gespannt, was Armin Schneider und Annette Widmann-Mauz zu sagen hatten. Bürgermeister aus der Region sowie Prominenz aus Wirtschaft, dem Bankensektor oder Vereine und Institutionen rundeten die erlauchte Runde ab.

Für Armin Schneider war der Jahreswechsel eine gute Gelegenheit, auf ein bewegtes Jahr zurückzublicken. Das Ergebnis der Landtagswahl habe ihn nicht zufriedengestellt, ließ er durchblicken, die CDU habe aber trotzdem Verantwortung gezeigt.

Positiv sei, dass die CDU wieder an der Regierung beteiligt sei und der ländliche Raum nicht total abgehängt worden sei.

Die CDU wolle Politik für alle Menschen gestalten. Die Voraussetzungen für Lebensqualität und Wohlstand im Ländle seien sehr gut. In den vergangenen Monaten und Jahren seien über fünf Millionen neue Arbeitsplätze entstanden. Und auch die sozialen Sicherungssysteme seien besser als in vielen andere Ländern. "In keinem Land der Welt haben junge Menschen bessere Chancen als hier", betonte Armin Schneider.

Es sei auch gelungen, die Zuwanderung zu ordnen, zu steuern und zu reduzieren. Mit der Bundestagswahl stehe die CDU vor einer großen Herausforderung, die es zu meistern gelte.

Annette Widmann-Mauz wurde in ihrer "Politikschelte" der SPD konkreter. So sei für die SPD das Beste am alten Jahr, dass es vorbei sei. Sie warnte aber auch davor, den nationalen Egoismus zu pflegen. "Die Würde des Menschen beruht auf den Grundlagen Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit", so die Parlamentarische Staatssekretärin.