Rottenburg Stehwall wird nach und nach erneuert

Bei der letzten Hauptversammlung wurde eine neue Vereinsspitze gewählt: Vorsitzender Ralf Mistrik, sein Stellvertreter Michael Hertkorn und Georg Vogelmann. Durch das Ausscheiden des altbewährten Teams mit Gerhard Lupold und Roswitha Welte musste sich die Spitze neu orientieren, was mit Hilfe der erfahrenen Vorgängern auch gut gelang.

JSG Gäu stellt starke Mannschaften

Eine wichtige Aufgabe sieht der SSV in der Jugendarbeit. Die Jugend spielt mit Kickern aus Rohrdorf, Weitingen und Göttelfingen in der JSG Gäu zusammen. Dadurch stellt sie in den jeweiligen Ligen eine sehr starke Mannschaft.

Von derzeit 168 Jugendlichen stammen 26 Kids aus Eckenweiler. Die jungen Sportler werden verantwortungsvoll betreut, wobei der Spaß nicht zu kurz kommt.

Der Kassenbericht von Markus Biesinger war überzeugend, die Kasse ist ausgeglichen und konnte einstimmig entlastet werden.

Ortsvorsteherin Carmen Hess begann ihre Grußworte so: "Ihr wart ganz gut und habt nicht schlecht gespielt". Das zeigte Erstaunen und Grinsen auf manchem "Sportlergesicht". Sie dankte dem Verein für die Hilfsbereitschaft bei Aktivitäten und Präsenz bei wichtigen örtlichen Angelegenheiten.

Gewählt wurden Manuel Lupold als Schriftführer für drei Jahre sowie die Beisitzer Rolf Meinert, Tobias Hämmerling und Thomas Schumann ebenfalls für drei Jahre.

Was wäre ein Verein ohne seine "alten" Mitglieder. Geehrt werden konnten mit der Ehrennadel in Gold: Edith Hertkorn, Christa Lupold, Gisela Bökle und Werner Raible (nicht anwesend).

Die silberne Ehrennadel wurde für Jörg Nast bereit gehalten, er hat sich durch aktiven Fußball und Kameradschaft ausgezeichnet.