Rottenburg Staub und Muff sind nun hinweg gefegt

Auch der Vize bekommt den Wisch zu spüren

Den Narren empfahl er "Seid echte Narra ohne Reu, am Aschermittwoch ischs vorbei". Anschließend wurde die große Masken- und Hästruhe geöffnet, und die närrischen Utensilien erfreuten sich einer gründlichen Entstaubung durch Nischs Federwisch.

Ironie des Narrenschicksals: Auch der Zunftvize und seine Frau Doris entgingen dem Federwisch nicht. Die beiden wurden wohl auf Anraten der urlaubenden Zunftmeisterin vom Brauchtumsmeister besonders gründlich entstaubt und auch verbal unter die Lupe genommen.

Abschließend folgte die innerliche Reinigung durch "hochprozentiges Fruchtwasser", und den Larven wurde der närrische Odem eingehaucht. Dann ging es in die Wirtshäuser, in denen noch manch staubiger Bruder und manche muffige Schwester mit dem Federwisch Bekanntschaft machte.

Weiter geht es in den heimischen Mauern, wo am Sonntag, 15. Januar, das "Morgenwecken" mit anschließendem Kirchgang ansteht.

Am Samstag, 28. Januar, findet der "Kappaobed" mit buntem Programm im Zunftheim statt. Der 30. Geburtstag der "Fleckahuper" wird am Freitag, 10. Februar, mit buntem Programm gefeiert und am Samstag, 18. Februar, wird zur Kinderfasnet in die Breitwiesenhalle eingeladen.

Der Endspurt beginnt am "Schmotzigen" mit der Schülerbefreiung und der Entmachtung von Ortsvorsteher Reinhold Baur. Am Fasnetssamstag geht der Brauchtums­abend über die Bühne, am Fasnetssonntag ist Narrenparty angesagt, und am Fasnetsdienstag wird mit dem Umzug der Schlussstrich unter die Kampagne gezogen.