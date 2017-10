Rottenburg Stadt rückt Kanalratten auf den Pelz

Die Tore zu ihrem Schlaraffenland sind Straßenabläufe, die sogenannten Gullis. Gestört werden die Ratten selten. Selten werden sie durch Bauarbeiten am Kanal aufgeschreckt und kommen zum Vorschein, berichtet Klein. Dabei wird deutlich, dass das Problem mit den Ratten nicht nur unschön fürs Stadtbild ist, sondern auch teuer: Wenn die Kanäle untersucht werden, stellt man immer wieder "enorme Schäden" am Kanalnetz fest, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Durch das Nagen und Kratzen der Tiere entstehen Hohlräume, wodurch die Leitungen absacken. Die Sanierung solcher Schäden stelle einen erheblichen Aufwand dar, so Klein. Die Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar darf die Ratten innerhalb des Kanalnetzes bekämpfen, nicht aber an sonstigen Orten in der Stadt.