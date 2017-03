Rottenburg (amb). Dank einer Spende von 10 000 Euro der Kreissparkasse Tübingen konnte der Spielplatz im Dätz­weg erneuert werden. Oberbürgermeister Stephan Neher und der Erste Bürgermeister Thomas Weigel dankten Fabrizio Fiorilla als Vertreter der Kreissparkasse für das Engagement der Bank. "Wir mussten dank der Spende keine Haushaltsmittel angreifen", so Neher. Eine Mutter aus dem Wohngebiet schrieb einen vorwurfsvollen Brief an die Verwaltungsspitze und fragte, ob man den Spielplatz aus den Augen verloren habe. Daraufhin wurde die Stadt aktiv und tauschte einige Spielgeräte aus. Zudem wurde der Rasen bei einem neuen Spielgerät erneuert. Ein Sandspielkasten wurde für die Allerkleinsten angelegt, und dank des steten Zuzugs von Familien mit Kindern ist den Stadtoberen um regen Zuspruch für den Spielplatz nicht bang.