Rottenburg Sorgenfall Urnenstelen

Die Wege sind ordentlich und sauber gestaltet und in der neuen Urnenwand finden 35 Urnen Platz. Allerdings hat der erste Bauabschnitt die im Haushalt veranschlagten Mittel von 100 000 Euro für das Jahr 2016 überschritten. Daher steht für das Jahr 2017, für das im Haushalt ebenfalls 100 000 Euro vorgesehen sind, nicht mehr die ganze Summe zur Verfügung.

Wie Ortsvorsteher Reinhold Baur dazu mitteilte, wolle sich der Ortschaftsrat demnächst darüber unterhalten, wie es weitergehen soll, da die Arbeiten zügig angegangen werden sollen.

Was Ortschaftsräten und Verwaltung in Sachen Friedhofsangelegenheiten noch Kummer bereitet, ist an den Urnenstelen rechts im Hintergrund zu sehen. Immer wieder werden an den Urnenkammern Blumen, teilweise sogar aus Kunststoff angebracht, was nicht Sinn der Sache ist.