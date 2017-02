Rottenburg Singende Bürgermeister sollen nach Kleinparis kommen

Am Fasnetssonntag, 26. Februar, zieht es die Zunft nach Aixheim, wo sie den Umzug bereichern wird. Am Abend ist Narrenparty in der Breitwiesenhalle angesagt. Hiefür ist das Motto "Die wilden Siebziger – Don’t Worry, Be Hippie" auserkoren. Es sind Gastakrobaten mit von der Party und für Stimmung wird die Band "Hochwild" sorgen.

Am Rosenmontag, 27. Februar, sind die Kleinpariser Narren dann in der Narrenhochburg Meßkirch zu Gast, bevor dann am Haupttag der Ergenzinger Fasnet, dem Fasnetsdienstag, 28. Februar, ab 13.30 Uhr (Aufstellung ab 13 Uhr) ein 62 Gruppen umfassender närrischer Lindwurm durch den Ortskern bis hin zur "Narhalla" schlängeln wird. Mit Heulen und Wehklagen findet dann am Abend um 18.30 Uhr beim Adolph-Kolping-Saal die Kampagne mit der Verbrennung der Fasnet ihr Ende.