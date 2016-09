Rottenburg Seniorengruppen eröffnen Kursreihe

Unter dem Titel "Energiewende und die Entwicklung der Forsthochschule Rottenburg" wird Rektor Bastian Kaiser am Donnerstag, 22. September, um 15 Uhr alles Wissenswerte rund um seine Hochschule erläutern und durch die Gebäude führen. Vor dem Hintergrund der Energiewende hat die Hochschule für Forstwirtschaft laut einer Pressemitteilung in wenigen Jahren eine Entwicklung genommen, die national und international Beachtung findet. Diese Entwicklung ist nach eigenen Angaben auch ein Ausdruck einer sich stark verändernden Kultur der Energieerzeugung und des Energieverbrauchs. An der Hochschule gibt es inzwischen acht zukunftsgerichtete und anwendungsbezogene Studiengänge, in denen das Konzept der Nachhaltigkeit eine Rolle spielt.

Diese Veranstaltung ermöglicht es den Teilnehmern einen Einblick in die Entwicklung der Energiekultur zu bekommen und zu verstehen, was im Schadenweilerhof passiert.

Treffpunkt ist der Schadenweilerhof vor der Aula. Wer keine Fahrgelegenheit hat, kann sich telefonisch bei der Volkshochschule unter 07472/98 33 40 melden, ein begrenztes Kontingent an Mitfahrgelegenheiten ist vorhanden. Ein Unkostenbeitrag von drei Euro wird erhoben.