Rottenburg Sein Talent kommt den Vereinen zugute

Rottenburg-Ergenzingen. Zumindest den Ansatz des Schminkens hat er von seinem Vater gelernt. Diesem ging er als junger Bursche zur Hand, als es galt, den Theaterspielern des Turn- und Sportvereins ein einigermaßen rollengerechtes Outfit zu verpassen. Richtig Schminken hat er dann in Stuttgart gelernt, wo ein Seminarleiter ihm ein gewisses Talent in dieser Angelegenheit bescheinigte.

Dieses Talent stellte er dann nicht nur beim "Glöckner von Notre Dame" unter Beweis, sondern auch bei etlichen anderen Klassikern, die zu früheren Theaterzeiten in Ergenzingen aufgeführt wurden. Schäfer erinnert sich noch gut daran: "Das waren inklusive der Komparsen zwischen 20 und 30 Akteure, die da auf meinem Schminkstuhl saßen." Und weiter: "Die Stücke waren für die damalige Zeit anspruchsvoll und dementsprechend war ich auch gefordert".

Schäfer interessierte sich aber nicht nur für das Schminken, sondern auch für die Maskenbildnerei. So kam es zu einem Treffen mit dem Maskenbildner vom Landestheater in Tübingen, dem er über die Schulter schauen, aber auch helfen durfte. Der zeigte sich von Schäfers Qualitäten angetan und fragte ihn, ob er ihn nicht unterstützen wolle. So begann der Friseurmeister aus Ergenzingen dann seine zehnjährige Karriere beim Landestheater in Tübingen, was nicht nur ihm, sondern auch den theaterspielenden Vereinen zugute kam. "Ich bekam von dort eigentlich alles, was man für das Laienspiel brauchte", so Schäfer. "Angefangen von der Schminke, über Perücken bis hin zu Originalkostümen. Dadurch sparte man natürlich eine Stange Geld."