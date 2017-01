Rottenburg Schwestern gehen

Schwester Ancelina wird zukünftige Oberin der Marienschwestern in Ergenzingen, und Schwester Bianca ist Lehrerin in Iselshausen und zieht in das nähergelegene Ergenzingen. Wurmlingens Pfarrer Martin Uhl verabschiedete beide Schwestern mit einem bunten Blumenstrauß und dankte ihnen für ihr langjähriges Engagement.

Vor 70 Jahren seien die Marienschwestern der Liebfrauenhöhe nach Wurmlingen gekommen und hätten jahrelang im Pfarrhaus mitgewohnt, quasi als Nachbarn.

Pfarrer Uhl fragte sich, was das für eine Zeit sei, in der sich die Orden immer mehr aus den Städten und Gemeinden zurückzögen. So habe Rottenburg die Patres im Weggental verloren, und auch in Bad Niedernau seien die Armen Schulschwestern ins Mutterhaus zurückgegangen.