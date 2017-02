Rottenburg Schulen sollen von Breitband profitieren

Dass sich die Stadt dafür einsetze, die Glasfasertechnik gesamtstädtisch auszubauen, liege einfach daran, dass die Telekom sich nur die Rosinen herauspicke und die Landbevölkerung außen vor lasse, so Alexander Braun. Im Neckartal habe man mit der Glasfasertechnik angefangen, diese gehe dann hoch nach Eckenweiler und von dort weiter über Ergenzingen, die nördlichen Stadtteile und bis nach Kiebingen. Die gute Nachricht dabei sei, dass der Gewerbepark "Ergenzingen Ost" – dank einer bestehenden Leitung nach Baisingen – vollständig mit der Glasfasertechnik versorgt werden könne. Eine weitere Leitung kommt von Eckenweiler her. Damit kann ein Ring geschlossen werden, der insbesondere bei Leitungsschäden von Vorteil sein kann, da quasi zwei Zuleitungen zur Verfügung stehen. Die Stadt darf allerdings nicht als Anbieter auftreten. Anbieter könnten auch aus dem Ausland kommen, müssen sich dann aber bei der Stadt einkaufen, so Braun weiter.

Jedenfalls, so Andreas Müller vom städtischen Tiefbauamt, wolle man möglichst viele KVZ-Kästen (Anschlusskästen der Telekom) nutzen. Das Breitband nütze aber nichts, wenn die Installation in den Häusern aus Kupfer bestehe. Hier gelte es künftig vermehrt ein Auge drauf zu haben. Umgekehrt sei es natürlich genau so: Glasfaser im Haus nütze nichts, wenn die Zuleitung aus Kupfer bestehe. Im Baugebiet Öchsner jedenfalls könne man auf einen funktionierenden Breitbandanschluss hoffen. Wichtig, so Ortsvorsteher Reinhold Baur, sei vor allem auch die Versorgung der Schulen. Diese müssten dann auch im Inneren auf Breitband ausgelegt werden. Andeas Müller jedenfalls hofft, dass man in Ergenzingen 2017 mit der Verlegung der Glasfaserkabel fertig wird. Dabei schlagen rund fünf Kilometer Breitbandkabel zu Buche.