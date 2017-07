Rottenburg Schüler spenden Geld für Afrika-Hilfe

Schweizer berichtete, dass er sich seit drei Jahren in den Verein einbringe, der im Jahr 2010 gegründet worden ist. Er sei zusammen mit seiner Frau auf Afrikatour gewesen und habe in der Nähe eines Waisenhauses übernachtet. "Ein Haus ist eigentlich zu viel gesagt. Es war eher eine Hütte mit einem Wellblech, in dem die Kinder lebten", erinnerte er sich an die Reise. Er habe unbedingt helfen wollen. Der Geschäftsführer einer Kommunikations-Agentur entwickelte eine Idee, an der er heute noch festhält.

Als Mitglied des Vereins Waisenhaus Kalkfeld reiste er schon öfter nach Namibia, um bei Aufbau und Erhalt des Waisenhauses zu helfen. Heute leben rund 60 Kinder ab dem Kleinkindalter dort, bekommen zu essen und werden betreut. "Wer es ins Waisenhaus geschafft, dem geht es gut", sagte Schweizer.

Die SMV wollte mehr zur politischen Situation in Namibia wissen. Der Ort, in dem das Waisenhaus stehe, sei früher vom Bergbau geprägt gewesen, berichtete Schweizer. Heute liege die Arbeitslosenquote bei rund 75 Prozent. Dazu komme, dass die AIDS-Rate hoch sei und die Kinder somit als Waisen oder in absoluter Armut lebten. Im Waisenhaus kümmern sich seinen Angaben zufolge vier Erzieherinnen um die rund 60 Kinder, wecken sie morgens und schicken sie in die Schule.

Die Gymnasiasten staunten, denn von vielen afrikanischen Ländern her, wussten sie, dass Schulbildung nicht typisch ist. Der Verein statte die Kinder mit Kleidung, Schulmaterial, Spielsachen und Dingen für den täglichen Bedarf aus, so Schweizer. Er bezahle zwei der Erzieherinnen und die Heimleitung, die beiden weiteren Erzieherinnen finanziere der Staat und werde vom Verein mitfinanziert.

Die Spende des Rottenburger Gymnasiums soll zum einen für den Erhalt des Waisenhauses aufgewendet werden. Zum anderen fließt das Geld in das Mildern der Armut vor Ort. Denn der Verein unterstützt die örtliche Suppenküche, in der arme Menschen eine Mahlzeit erhalten. Aktuell biete er zwei ehemaligen Schülern die Möglichkeit, ihren Berufsweg in der rund 80 Kilometer entfernten Großstadt einzuschlagen. "Der Weg zur Großstadt ist für die jungen Menschen nicht erschwinglich", berichtet Schweizer. In Namibia würden ähnlich Preise wie in Deutschland für das alltägliche Leben verlangt. Das Gefälle zwischen arm und reich sei groß.

Die SMV sagte dem ehrenamtlichen Helfer zu, sich weiter am Projekt zu beteiligen, auch mit Sachspenden.