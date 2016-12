Rottenburg-Ergenzingen (kra). In der Bürgerfragestunde des Ortschaftsrates ging es ums schnelle Internet. Die Stadt sei derzeit dran, eine Glasfaser-Infrastruktur aufzubauen, so Ortsvorsteher Reinhold Baur, was eine Rieseninvestition bedeute. Da die Telekom nichts unternehme, müsse die Stadt tätig werden. Vorrangig würden Gewerbegebiete und Schulen erschlossen, dann erst die Privathaushalte. Das Ganze sei aber nicht binnen kurzer Zeit zu bewerkstelligen, so Baur.