Rottenburg Scherenschleifer macht ein Geschäft

Die Vereine ließen sich auch nicht lumpen und so wurden die Märkte – der Frühjahrsmarkt weniger, der Herbst oder Kirbemarkt mehr – zu einem Erlebnis. Bei Letzterem bot der Musikverein Schlachtplatte im Adolph-Kolping-Saal oder Schupfnudeln in der Albrecht Wirth-Straße an. Liederkranz und ADAC-Ortsclub bewirteten in einem Zelt auf dem Marktplatz. Es gab Volksliedersingen mit Norbert Geis und Egon Prexel und letztlich sorgten auch die "Fleckenhuper" der Narrenzunft in Hof und Scheuer von Rita Renz für Furore.