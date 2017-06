Rottenburg Schätzchen entdeckt

Rottenburg-Ergenzingen. Für seine Verdienste ernannte ihn der ADAC-Ortsclub 1974 zum Ehrenvorsitzenden. Langsdorf, der 1986 in Nagold verstorben ist, wurde dereinst in Wusterhausen/Dosse im Kreis Ruppin (Brandenburg) geboren und erlernte nach seiner Schulzeit das Malerhandwerk in seinem Heimatort.

Nach seiner Lehrzeit war er noch ein Jahr Malergehilfe, anschließend verdingte er sich bei der Polizei, durchlief dort mehrere Stationen, wirkte in Berlin, an der Polizeischule in Heidenheim, in Alpirsbach und letztlich in Ergenzingen. 1939 heiratete er Elisabeth Hegermann in Berlin. In den Nachkriegsjahren (1947 bis 1955) wurde der Polizeidienst für ihn Makulatur, die Anstellung auf Lebenszeit ebenfalls. Erst am 1. Mai 1955 wurde Langsdorf wieder eingestellt und 1956 wurde er wieder Beamter. 1972 ging er in den Ruhestand.

Während ihrer Ergenzinger Zeit wohnte die Familie Langsdorf bei Helmut und Antonie Burger. Von dort aus waren die Langsdorfs oft mit ihrem Transporter und später mit dem Wohnwagen nach Italien, in die Schweiz und nach Norwegen unterwegs.