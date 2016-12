Rottenburg Rund 450 Paar Schuhe gespendet

Sich selbst haben sie in der dreiteiligen Reihe "Take A Break" auf das Christfest vorbereitet. "Die besinnlichen Abende und Gottesdienste haben uns gut getan", meinte eine Teilnehmerin. "Um zu wissen, in wessen Fußstapfen wir gehen, ist es uns wichtig, unser soziales Engagement und unser Gemeinschaftsleben immer wieder an die Botschaft Jesu und die Spiritualität, aus der Adolph Kolping lebte, rückzubinden", betonte Claudia Hofrichter, geistliche Leiterin der Kolpingsfamilie. Jugendliche wie Erwachsene in der Kolpingsfamilie nehmen so immer wieder wahr, weshalb sie bei Kolping sind.

Jetzt freuen sie sich auf die nächsten Veranstaltungen, unter anderem ein Benefizkonzert am 22. Januar um 17 Uhr in der evangelischen Christuskirche, mit dem die Kolpingsfamilie die Schulbildung von vier Kindern in Ghana unterstützt.