Rottenburg Rottenburgerin bei "Dein Song" dabei

Den Kindern, die in die Finalrunde kommen, werden prominente Musikpaten an die Seite gestellt. Diesmal sind es der in Spanien aufgewachsene Sänger Álvaro Soler ("Sofia"), MoTrip, der deutsche Singer-Songwriter Tim Bendzko, Max Giesinger (also ein Vorbild von Josefine ist mit an Bord), die deutsch-amerikanische Formation Lions Head, die Singer-Songwriterin Cäthe, Nick Howard und die amerikanische Newcomerin Sara Hartman.

Jury-Mitglieder in diesem Jahr sind: Sängerin Mieze (Band "MIA."), Sänger und Songwriter Laith Al-Deen, Musikproduzent Martin Haas und Jury-Neuling Ole Specht (Gitarrist und Sänger der Band "Tonbandgerät").

Bald müssen sich die Kandidaten dem großen Wettkampf stellen. "Wer überzeugt im Casting und wer schafft es bis ins Finale, um mit seinem Musikpaten den eigenen Song zu produzieren?", stellt der Sender schon einmal die spannendsten Fragen. Am Ende des Wettbewerbs wartet ein jubelndes Finalshowpublikum bei der Wahl zum "Songwriter des Jahres 2017". Am 20. Februar startet die 16-teiligen Doku-Reihe mit abschließender Live-Finalshow, zu sehen montags bis donnerstags, 19.25 Uhr bei KiKA.

Die musikalische Reise beginnt im Casting auf Schloss Biebrich in Wiesbaden. Dort werden die Weichen gestellt, denn nur acht der 16 Kandidaten erhalten die Möglichkeit, gemeinsam mit einem prominenten Musikpaten an ihren Songs zu feilen und sie im Studio fertig zu produzieren. Dann wird unter professionellen Bedingungen ein Musikvideo gedreht. In der Live-Finalshow am 17. März ab 19.05 Uhr erwartet die acht besten Nachwuchskomponisten zum Staffel-Abschluss das ersehnte Highlight: Gemeinsam mit ihren Musikpaten präsentieren sie ihre Songs auf der Finalshow-Bühne.

Die letzte Entscheidung liegt schließlich bei den KiKA-Zuschauern: Per Telefonvoting und SMS stimmen sie darüber ab, wer "Songwriter des Jahres 2017" wird. Auch in diesem Jahr bekommen die jungen Talente neben den prominenten Musikpaten Unterstützung vom Moderatoren-Duo Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich. Sie begleiten die Kandidaten durch die gesamte Produktion und moderieren bereits zum siebten Mal "Dein Song" gemeinsam.

Vielleicht ist die Teilnahme an dem Wettbewerb ein Sprungbrett wie bei Lina Larissa Strahl. 2013 gewann sie "Dein Song" und startete danach eine tolle Gesangs- und Film-Karriere. Sie spielt in mehreren Teilen Bibi Blocksberg in "Bibi und Tina".