Rottenburg Rottenburger Hochschule boomt nach wie vor

Dies half demnach, den ungebrochen starken Ansturm auf die Studiengänge der HFR Rottenburg zu bewältigen und allen Bewerbern frühzeitig eine Rückmeldung zu ihren Aussichten zu geben. Mit 1345 Bewerbungen auf die fünf Bachelor-Studiengänge lag das Interesse fast exakt auf dem außergewöhnlich hohen Niveau des Vorjahres.

"Während die Bewerbungen auf die Bachelor-Studiengänge wegen der kleineren Geburtenjahrgänge bundesweit rückläufig sind, wirkt sich der demographische Faktor bei uns noch nicht aus", freut sich Prorektor Matthias Scheuber. "Das hat vermutlich damit zu tun, dass bei uns kaum jemand studieren dürfte, der oder die nicht so recht wusste, was sie will und deshalb ein ›Park-Studium‹ gewählt hat. Wer hier studiert, ist im besten Sinne ›Überzeugungstäter‹."

Dies gilt umso mehr, als alle Studiengänge der HFR zulassungsbeschränkt sind. Spitzenreiter der Nachfrage war erneut der Studiengang Forstwirtschaft, doch haben sich auch alle anderen, neueren Angebote sehr gut entwickelt und scheinen den Nerv der Zeit und das Interesse der jungen Leute gut zu treffen, so die Hochschule in ihrer Mitteilung.

Hausbesitzer, Einzelhandel und Gastronomie profitieren

Der ungebrochene Boom der HFR hat auch schöne Effekte für die Stadt Rottenburg, ihre Hausbesitzer, den Einzelhandel und die Gastronomie: die meisten der Neu-Studierenden werden auch Neu-Bürger der Stadt (Erstwohnsitz) und verschaffen der Stadt so zusätzliche öffentliche Mittel.

Das deutliche private Investment in private Studierendenwohnheime in der Stadt ergänzt die viel zu knappen Wohnheimplätze des Studierendenwerks und ist Ausdruck dafür, dass die Hochschule, ihre 120 Mitarbeiter sowie die Studierenden zu einem sicheren und fest eingeplanten Wirtschaftsfaktor in der Stadt geworden sind.

Das gilt auch für die vielfältigen Verflechtungen zwischen der Hochschule und ihren Forschungspartnern in der Region – oft handelt es sich dabei um mittelständische Unternehmen ohne eigene Forschungseinheiten.

Es ist deshalb Tradition, dass auch die Stadtverwaltung die neuen Studierenden an ihrem ersten Studientag am Schadenweilerhof willkommen heißt.

"Die Hochschule hat inzwischen eine Größe erreicht, die buchstäblich zu einer deutlichen Sichtbarkeit der Studenten im städtischen Alltag führt", freut sich Oberbürgermeister Stephan Neher, der die Begrüßung in der Aula der Hochschule übernahm, "so wie die Stadt und ihr privates Wohnraumangebot ein positiver Standortfaktor für die Hochschule sind, so ist die Hochschule längst ein Standortfaktor und Aushängeschild für die Stadt geworden".

Ausgestattet mit einem Einkaufsgutschein des Handels- und Gewerbevereins, Infomaterialien der Stadt und Freikarten für Heimspiele der Volleyball-Bundesligamannschaft werden "die Neuen" jetzt nicht nur die Hochschule für sich entdecken, sondern auch die Stadt und ihre Angebote.