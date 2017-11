Rottenburg Proteste: Vieles bleibt Stückwerk

Da das neue Baugebiet Öchsner II, inklusive eines Pflegeheimes mit 60 Plätzen an den Ort angeschlossen werden muss, bislang dafür aber nur Kostenermittlungen durch die Fachämter für die in Frage kommenden Erschließungswege über die Horber Straße, Edelmannstraße und den Donauschwabenweg im Haushalt zu finden sind, sollen noch Planungskosten für eine vernünftige Verkehrsführung vom Ort in dieses Gebiet in den Haushalt aufgenommen werden. Projekte im Haushalt 2018 Ansonsten schlagen für Ergenzingen im Haushalt 2018 folgende Ausgaben zu Buche: Für den dritten Bauabschnitt auf dem Friedhof 100 000 Euro. Für die Sanierung der Verwaltungsstelle: 750 000 Euro. Für die Ausstattung von Sitzungssaal und Trauzimmer: 30 000 Euro. Für den Hochwasserschutz im Seltengraben: 20 000 Euro. Für den Neubau des Kreisverkehrs an der Ecke Auberlinstraße/Gosbertstraße: 400 000 Euro. Für die Sanierung von Toiletten und der Pausenhalle in der Grundschule: 60 000 Euro. Für einen weiteren Bauabschnitt der Gemeinschaftsschule 670 000 Euro. Für das Mobiliar der Gemeinschaftsschule: 68 000 Euro. Für die Neugestaltung und Parkplätze an der Ecke Ecke Albrecht-Wirth-Straße/Bergstraße: 25 000 Euro. Für Planungs- und Erschließungskosten für das neue Baugebiet Öchsner II: 250 000 Euro. Für ein Parkkonzept und Pflanzbeete im Gewerbegebiet Ergenzingen Ost: 50 000 Euro.

Weitere bereits genehmigte Projekte für 2018 sind: Eine neue Kletteranlage für den katholischen Kindergarten (14 700 Euro), Tauschgrundstücke im Rahmen der Wohnbauentwicklung (30 000 Euro), die Gestaltung des vorderen Bahnhofsareals (200 000 Euro), Mittel für die Barrierefreiheit des Bahnhofes, unter anderem für die Aufzüge (300 000 Euro). Für die Verbreiterung der Eisenbahnunterführung in der Gosbertstraße (60 000 Euro). Mittelfristige Finanzplanung In der mittelfristigen Finanzplanung sind für 2019 rund 250 000 Euro für Untersuchung und Planung der Schulstraße vorgesehen. Desweiteren wird eine Verpflichtungsermächtigung von 1,9 Millionen Euro für Planungs- und Erschließungskosten im Baugebiet Öchsner II fällig. Die Sanierung vom Dach sowie der Nordfassade der Grundschule schlägt mit 460 000 Euro zu Buche.

Für 2020 stehen die Ausgaben von 1,8 Millionen für einen weiteren Bauabschnitt der Gemeinschaftsschule und 287 000 Euro für energetische Maßnahmen in der Verwaltungsstelle bereits fest. Allerdings soll im selben Jahr die Sanierung des hinteren Teil des Bahnhofsareals zum Tragen kommen. Für 2021 wollen die Räte die Sanierung der Aussegnungshalle im Haushalt verankert wissen.