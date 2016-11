Rottenburg Probenstart für das Weihnachtsmusical

Das Besondere am diesjährigen Krippenspiel ist, dass auch die Gemeinde einbezogen wird und die Lieder teilweise gemeinsam gesungen werden. Erzählt wird im Weihnachtsmusical die Weihnachtsgeschichte aus dem Evangelium nach Lukas. Dank den Anmerkungen von Pfarrerin Els Dieterich erfahren die Kinder vieles über die biblische Weihnachtsgeschichte und die Lieder. Etwa, dass Maria und Josef von Nazareth nach Bethlehem eine Wegstrecke von rund 70 Kilometern zu Fuß zurücklegen mussten.

Lieder der Gemeinde sind etwa "Es ist ein Ros entsprungen" oder "Vom Himmel hoch, da komm ich her". Letzteres wurde von Martin Luther gedichtet, er schrieb es für seine Kinder, und es hat ursprünglich 15 Strophen. Diese werden jedoch nicht alle an Heilig Abend gesungen, wenn das Krippenspiel aufgeführt wird.

Einige der Kinder spielen auch die Hirten, die von den Engeln an die Krippe geführt werden. Der jüngste Hirtenknabe ist fünf Jahre alt, und das älteste Mädchen, das am Weihnachtsspiel mitwirkt, ist elf Jahre alt. Die Pfarrerin freut sich, dass das Interesse der Kinder so groß ist und alle Rollen besetzt werden konnten. Sie freut sich auch, dass viele schöne Weihnachtslieder im Musical verarbeitet sind. "Es ist nicht zuletzt ein gesungenes Evangelium in schöner, lutherischer Tradition". Das Krippenspiel passe daher gut in das Lutherjahr.