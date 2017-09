Rottenburg Politiker verfolgen den "Roten Baron"

Dieses Jahr waren 20 Kübele am Start, die meist in humorvoller Weise eine Aussage hatten, zum Beispiel die Neckar-Nessi, die geheime Neckarmission oder die Bieringer Honigbienen, ganz charmant in gelb-schwarz. Der Einbaum – "fünf Tonnen schwer und fünf Meter lang" – bewies sich zum vierten Mal. Die Narrenzunft Klein-Paris aus Ergenzingen, die ebenfalls am Start war, hat einen besonderen Hintergrund: Als Napoleon gerade auf dem Weg nach Russland war, machte er Rast in Ergenzingen. Am frühen Morgen rief er aus: "Hier ist es so schön wie in Paris!" (das fehlt bisher in den Geschichtsbüchern). Das Kübele "Roter Baron" kennt sich mittlerweile aus auf dem Neckar, diesmal gesteuert von Walter Dettling. Zwar versuchte der "Polit-Kübel" mit Rottenburgs Oberbürgermeister Stephan Neher, SPD-Bundestagskandidat Martin Rosemann und Rottenburgs Bürgermeister Thomas Weigel den Baron zu überholen, aber für beide Kübele bot die Stromschnelle in der Kurve dieselbe Tücke. Auch gab es den "Müll-Kübel". "Schützt die Umwelt", fanden Sarah, Anna und Laura wichtig. Sie waren im Urlaub am Meer und staunten über den vielen Plastikmüll. Beeindruckend war das Werk der Familie Noll aus Börstingen, die mit ihrem Kübel auf den Klimawandel aufmerksam machen wollte. Viele Lacher und Applaus erntete die "Familie Feuerstein", manchmal war Wilma dabei, Fred und Barny zu überholen, was die beiden zu "Jabadabadu" anfeuerte. Die Schwalldorfer-Lumpenkapelle schmetterte auf ihrem Kübel unbekümmert ihren Sound. Zusätzlich wurden noch ein Geburtstagsständchen und an der zweiten Brücke das Lieblingslied von Lorenz Truffner gespielt: "Ein weißer Schwan" – er sang begeistert mit.