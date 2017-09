Rottenburg-Ergenzingen (kra). "Für Jugendliche in Ergenzingen gibt es nichts, was man in seiner Altersgruppe machen könne." Das bemängelte der Sohn von Annette Dettling in der Bürgerfragestunde. Die Mutter sprach dann insbesondere das ­Problem der jugendlichen Biker an, die einfach einen Platz oder einen Parcours haben sollten, wo sie sich austoben können. Ortsvorsteher Reinhold Baur stellte zwar keine schnelle Lösung des Problems in Aussicht, ­versprach aber, dass man diesen Denkanstoß im Auge behalten werde.